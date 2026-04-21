タイ国際航空は、バンコク/スワンナプーム〜アムステルダム線を、7月1日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はバンコク/スワンナプーム発が12時間5分、アムステルダム発が11時間20分。タイ国際航空による同路線の運航は、約28年ぶり。この他に、KLMオランダ航空とエバー航空が運航している。■ダイヤTG936バンコク/スワンナプーム（05：35）〜アムステルダム（12：40）TG937アム