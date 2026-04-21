【モデルプレス＝2026/04/21】U-NEXTは、韓国の人気恋愛リアリティ番組の最新シーズン「HEART SIGNAL5」を4月21日より独占見放題で配信開始する。あわせて、新作韓国恋愛リアリティ番組「神がかりの恋愛」および「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して（原題）」の独占配信も決定した。【写真】23歳K-POP日本人メンバー「破壊力すごい」美ボディ際立つ肌見せファッション◆初回から男性陣の票が一極集中する波乱の幕開け本作は「シグナ