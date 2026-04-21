Billieツキら出演「HEART SIGNAL5」U-NEXTで配信開始 TXTスビンらMCの新恋愛リアリティ番組も
【モデルプレス＝2026/04/21】U-NEXTは、韓国の人気恋愛リアリティ番組の最新シーズン「HEART SIGNAL5」を4月21日より独占見放題で配信開始する。あわせて、新作韓国恋愛リアリティ番組「神がかりの恋愛」および「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して（原題）」の独占配信も決定した。
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本作は「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上、恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する人気恋愛リアリティ番組。配信開始にあわせて、波乱の幕開けを予感させる第1話の予告映像が公開された。本編では、今シーズンから新たに導入された「1：1 会話」などの新ルールにより、参加者たちの感情がスピーディーに交錯。初回にして、男性陣全員の票を独占するヒロインが誕生し、韓国メディアでも話題を呼んでいる。
「芸能人予測団」のキム・イナが「男性陣が全員ブルドーザーのようだ」と舌を巻くほど、今シーズンはZ世代ならではの直球アプローチが炸裂。新メンバーであるBilllie（ビリー）のツキやロイ・キムが、ユン・ジョンシンら鋭い洞察力を持つベテラン勢と繰り広げる白熱の推理合戦も見どころだ。
さらにU-NEXTでは、韓国発のユニークな新作恋愛リアリティ番組2作品の独占配信が決定した。
5月配信予定の「神がかりの恋愛」シーズン1、2は、MZ世代の男女占い師たちが集結し、自らの恋愛運を占って運命の相手を探す、「恋愛×占術」の新しい恋愛リアリティ番組。生年月日が書かれただけの「運命の札」による相手選びなど、占い師ならではの独自のアプローチが見どころ。運命と本能の間で揺れ動く、火花散るラブラインを展開する。
また「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して（原題）」は、恋に巡り会えずにいる30代のキャリア女性と年下男性たちが繰り広げる、新感覚の年の差恋愛観察番組。スタジオMCには「年下アイドル男子」代表として2PM（トゥーピーエム）のウヨンとTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が参戦。独自の視点で熱い共感と解説を届け、番組を盛り上げる。（modelpress編集部）
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◆初回から男性陣の票が一極集中する波乱の幕開け
本作は「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上、恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する人気恋愛リアリティ番組。配信開始にあわせて、波乱の幕開けを予感させる第1話の予告映像が公開された。本編では、今シーズンから新たに導入された「1：1 会話」などの新ルールにより、参加者たちの感情がスピーディーに交錯。初回にして、男性陣全員の票を独占するヒロインが誕生し、韓国メディアでも話題を呼んでいる。
◆新作恋愛リアリティ2作品の配信決定
さらにU-NEXTでは、韓国発のユニークな新作恋愛リアリティ番組2作品の独占配信が決定した。
5月配信予定の「神がかりの恋愛」シーズン1、2は、MZ世代の男女占い師たちが集結し、自らの恋愛運を占って運命の相手を探す、「恋愛×占術」の新しい恋愛リアリティ番組。生年月日が書かれただけの「運命の札」による相手選びなど、占い師ならではの独自のアプローチが見どころ。運命と本能の間で揺れ動く、火花散るラブラインを展開する。
また「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して（原題）」は、恋に巡り会えずにいる30代のキャリア女性と年下男性たちが繰り広げる、新感覚の年の差恋愛観察番組。スタジオMCには「年下アイドル男子」代表として2PM（トゥーピーエム）のウヨンとTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が参戦。独自の視点で熱い共感と解説を届け、番組を盛り上げる。（modelpress編集部）
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