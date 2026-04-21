１８日、ＢＦＣ外灘金融センターの屋上テラスに設置された花のオブジェ。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海4月21日】中国上海市で18日、上海国際フラワーショーが盛大に開幕し、豫園商城、古城公園からBFC外灘金融センターまで、花をテーマにした演出で彩られた。花見と文化公演、季節消費を融合し、訪れた人を時空を超えた旅へといざなっている。１８日、古城公園で披露された浙江省の地方劇、婺劇（ぶげき）。（上