旅行中などで気になる衣類のシワやニオイ。手軽にケアできるアイテムを、セリアのトラベルグッズ売り場で発見しました。コンパクトながら除菌・消臭に加え、シワ取りまでこなす優秀アイテム。無香料で使いやすく、ポーチに入れておくだけで安心感がアップします。外出先でもサッと身だしなみを整えられる便利グッズですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：衣類用除菌・抗菌・消臭スプレー価格：￥110（税込）内容量：30m