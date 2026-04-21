100均で見つけて3度見！「小さいのにめっちゃ頼りになるじゃん」ポーチに常備してるスプレー

旅行中などで気になる衣類のシワやニオイ。手軽にケアできるアイテムを、セリアのトラベルグッズ売り場で発見しました。コンパクトながら除菌・消臭に加え、シワ取りまでこなす優秀アイテム。無香料で使いやすく、ポーチに入れておくだけで安心感がアップします。外出先でもサッと身だしなみを整えられる便利グッズですよ♪

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商品情報

商品名：衣類用除菌・抗菌・消臭スプレー

価格：￥110（税込）

内容量：30ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4968988614212

これ1本で服の状態をさっと整えられる！

旅行先でパッキングした服を着る時、シワがひどいな…と焦った経験はありませんか？そんな時に頼りになるアイテムを、セリアのトラベルグッズ売り場で発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『衣類用除菌・抗菌・消臭スプレー』。小さいのに機能が充実していて、今ではポーチに常備しているお気に入りです。

外出先や旅行中に！セリアの『衣類用除菌・抗菌・消臭スプレー』

使い方はまず、衣類の表示タグを確認します。手洗い不可、クリーニングのみの場合は使用できません。

次に、衣類をハンガーにかけて吊るします。濃色の衣類に使用する時は、予め目立たないところで色落ちの有無を確認します。

そして、約15cm離したところから表面に湿り気を帯びるくらいスプレーします。形状を整えるように引っ張ってシワを伸ばし、10分程度自然乾燥させます。

シワ取り効果はとてもナチュラル。アイロンのようにパリッと仕上がるわけではありませんが、ちょっと整えたいというシーンには十分です。

さらに嬉しいのが、無香料・アルコールフリーという点。スプレー自体に香りがないので、香水やヘアスプレーなどを邪魔せず清潔感を保てます。

職場や食事の後など、香りに気を使う場面でも気兼ねなく使えるのがポイントです。

サイズは30mlととてもコンパクトで、ポーチやバッグのポケットにすっと収まります。荷物を増やしたくない旅行でも負担にならず、とりあえず入れておこう！と思える気軽さが魅力です。

今回はセリアの『衣類用除菌・抗菌・消臭スプレー』をご紹介しました。

革、毛皮、人工皮革、絹、および和装品への使用は不可。また、水に弱い素材や特殊加工が施されているものはシミになる可能性があるため、目立たない部分で試してから使うのがおすすめです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。