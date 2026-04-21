タレントの鈴木奈々（37）が21日までに自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を公開した。「お昼は自分にお弁当を作りました」と書き出した鈴木。「小森純ちゃんのYouTubeを見てたら、無性にお弁当が食べたくなって冷蔵庫にあるもので作った！」と報告した。「豚バラ炒め、ちくわきゅうり甘い卵焼きご飯の上には、あやなちゃんからお土産で頂いた海苔のふりかけをかけたよー！めっちゃ美味しかったー！」とコメント。