臨時特急「絶景ネモフィラ川越号」が今週運転JR東日本は、臨時特急「絶景ネモフィラ川越号」を2026年4月25日（土）・26日（日）に川越〜勝田間で1往復運転します。【画像】便利！これが「埼玉県と茨城県を直結する特急」の運転時刻＆停車駅ですこの列車は、川越駅と茨城県の勝田駅を川越線、東北本線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。埼玉エリアから、ネモフィラで彩られる国営ひたち海浜公園へのアクセスに便利な列車です。