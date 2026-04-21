東南アジア初の高速鉄道として2023年に開業したインドネシアの「Whoosh（ウーシュ）」。建設費は当初予算を80％超過し、年間数億ドルの赤字を計上。国鉄トップは「時限爆弾」と警告する。日本を退けて中国案を採用したインドネシアが直面する「解けないジレンマ」を、海外メディアが報じている――。写真＝新華社／共同通信イメージズ2023年10月5日、インドネシア・ジャカルタの高速鉄道車両 - 写真＝新華社／共同通信イメージズ■