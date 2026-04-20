萩原聖人（54）が20日、東京・シネマート新宿で行われた主演映画「月の犬」（横井健司監督、24日公開）完成披露試写会に登壇。10年「BOX袴田事件命とは」（高橋伴明監督）以来15年ぶりの単独主演映画で「まぁ、うれしいですけどね、主演は勘弁してくれよ、というのがある。監督と同じくらい、大変なのは主演と相場が決まっている」と言い、照れくさそうに笑った。「月の犬」は、反社会で生きてきた中、連れ添った妻の病気に気