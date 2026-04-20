元カリスマキャバ嬢で実業家の「進撃のノア」さんが、2026年4月19日にキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」のYouTubeチャンネルで公開された動画に出演し、元夫でYouTuberのヒカルさんに「本当に愛してた？」と質問した。「ノアのことってほんまに愛してた？」今回は「ヒカル登場で進撃のノア 崩壊寸前！！本音LINEで禁断質問をぶっこみまくり、溝口も大暴走！【LASTCALL(ラストコール）#016】」と題した動画が公開され、番組