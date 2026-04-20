CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年4月17日13時10分、酒泉衛星発射センターから「長征4号丙」ロケットを打ち上げ、搭載していた高精度温室効果ガス総合探査衛星を所定の軌道へ投入しました。CASCやCNSA（中国国家航天局）が打ち上げの成功を報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征4号丙（高精度温室効果ガス総合探査衛星）・ロケット：長征4号丙（Long March 4C）・打ち上げ日時：日本