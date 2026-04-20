女優の藤崎恋が16日、「ミスヤングチャンピオン2026」オーデションのお披露目記者発表会に登場し、参加への意気込みなどを伝えた。 この日、ステージに松葉杖をついて登場し、取材陣を驚かせた藤崎さん。以前、あるオーディションに出場した際には膝の靭帯を断裂し、今年の3月中旬に手術をしたばかり。今回は「どうして諦めたくなくて」という不屈の精神で「ミスヤングチャンピオン2026」に挑戦している。 普段の活動ログインして