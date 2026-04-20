20日(月)の新潟県内は、たっぷりの日差しと、南から暖かい空気が流れこむ影響で、各地で気温が上がっています。 新潟市中央区では午前10時42分に最高気温が25℃に達し、今シーズン初めての『夏日』になりました。また、午前11時30分時点で新潟市秋葉区で25.7℃、三条市で25.2℃、長岡市で24.1℃を観測するなど午前中から広く汗ばむ陽気になっています。 このあともさらに気温が上昇し、各地で初夏の気温になるでし