「フットボールは、単に名前を並べれば済むほど単純なものではない」かつてカルロ・アンチェロッティはそう警鐘を鳴らしていた。二冠を達成したチームに世界最高の選手が加われば、誰もが楽勝を疑わない。だが、１プラス１が常に２になるとは限らない――。2024年末、イタリア人指揮官が密かに漏らしたこの警告は、16ヶ月の時を経て、不透明な未来に直面するチームの現状を冷酷に言い当てている。レアル・マドリーは今、主要タ