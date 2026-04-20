エムバペ加入後の２年で“主要タイトルなし”が濃厚のマドリー、番記者が指摘するピッチ内外の問題「アルベロアはさらに悪化させた」【現地発】

エムバペ加入後の２年で“主要タイトルなし”が濃厚のマドリー、番記者が指摘するピッチ内外の問題「アルベロアはさらに悪化させた」【現地発】