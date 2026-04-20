◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイ）オリックス・西川龍馬外野手（３１）は、気持ちを高めた。「少ないチャンスだったので、なんとかものにしよう」と、自らに言い聞かせた。同点の９回、先頭の宗が左前に運び、渡部が犠打で整えた１死二塁の好機に燃えた。１ボールからソフトバンク・松本晴の直球を捉え、中前に決勝打。「流れで打たせてもらった。決められてよかったです」とうなずいた。