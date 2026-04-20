◆パ・リーグ ソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイ）

オリックス・西川龍馬外野手（３１）は、気持ちを高めた。「少ないチャンスだったので、なんとかものにしよう」と、自らに言い聞かせた。同点の９回、先頭の宗が左前に運び、渡部が犠打で整えた１死二塁の好機に燃えた。１ボールからソフトバンク・松本晴の直球を捉え、中前に決勝打。「流れで打たせてもらった。決められてよかったです」とうなずいた。

前日（１８日）には、９回１死で上沢からチーム初安打となる中前打を放ち、ノーヒットノーランを阻止。移籍３年目を迎え、フィールド内外でナインを引っ張る存在となった。オフには合同自主トレの相手を探す杉沢から「左打者のいい選手はいますか？」と相談を受け、広島時代の同僚・坂倉を紹介。１月は自身の調整もあるなかで「どんな感じや？」と連絡を忘れなかった。

伸び悩んでいた杉沢は打率３割８分５厘と飛躍のきっかけをつかみかけていたが、１４日の西武戦（京セラＤ）で死球を受けて右手首を骨折。「（杉沢）龍がああいった形で交代になってしまったので…」と直後の打席では適時打を放ち、勇気を与えた。「僕だけが打っても勝てるほど甘くない。みんなで頑張るしかない」と、根底にあるのはチームを思う気持ち。開幕から全２０試合に出場し、打率３割１分６厘と頼もしさは増すばかりだ。

昨季は開幕６連敗を喫した鬼門・みずほペイペイでカード勝ち越しを決め、土曜・日曜の週末連敗も「５」でストップ。貯金を最多タイの４に戻し、再び首位タイに浮上した。「全員で勝ち取った１勝。いい流れでこのままいけたら」と背番号７。天才が神髄を発揮した先には、３年ぶりの頂点がある。（南部 俊太）