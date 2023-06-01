【ロサンゼルス＝後藤香代】米ＣＮＮによると、米南部ルイジアナ州シュリーブポートの住宅３軒で１９日、銃乱射事件が発生し、１〜１４歳の子供８人が死亡、２人が負傷した。容疑者は車を強奪して逃走したが、追跡した警官に射殺された。報道によると、１９日午前６時過ぎ、発砲があったとの通報で駆けつけた警官が、近接する３軒の住宅で複数の子供が倒れているのを発見した。容疑者は一部の被害者の親族とみられ、地元警察は