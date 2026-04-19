読売新聞社が１７〜１９日に実施した全国世論調査で、「紙の教科書」と「デジタル教科書」のどちらを学校の授業で中心に使う方がよいかを尋ねたところ、「紙の教科書」との回答が５８％で、「デジタル教科書」の３１％を上回った。政府は「デジタル教科書」を正式な教科書に加える関連法案を今国会に提出している。法案が成立すれば、「紙のみ」「紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド」「完全デジタル」の３形態が正式な教