俳優の遠藤憲一が、黒柳徹子の徹底した事前準備に「すげえな」と感嘆した。【映像】びっちりとまとめられた黒柳の準備資料遠藤は、4月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒柳徹子に「ナレーションと俳優の仕事の違い」について聞かれると、遠藤は「結構読んだりするの、得意じゃないんですよ」と告白した。「だから、なるべく練習したいんですけど、（台本をもらうのが）大体前日か前々日じゃないですか。