ステランティスジャパンは4月15日、プジョーのコンパクトSUV「2008 GT Hybrid」をベースとする限定車「Selenium Edition」(セレニウム エディション)を80台限定で発売した。価格は438.95万円。全国のプジョー正規ディーラーにて80台限定で発売○「2008」の造形美を引き立てる限定色「セレニウム・グレー」が復活「2008」は日本の街中にも最適なコンパクトボディのSUV。取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立する独創的なデザ