中東のエネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡で18日、インド船籍の石油タンカーなど2隻がイランの艦艇から銃撃を受けたと複数のインドメディアが報じました。インド船2隻の乗組員は全員無事だということですが、攻撃を受け、船はホルムズ海峡を通過できず、引き返したということです。事態を受け、インド外務省はインドに駐在するイラン大使を呼び出し「深い懸念」を伝えたうえで、「インドに向かう船舶がホルムズ海峡を円滑に通過で