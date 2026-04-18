【モデルプレス＝2026/04/18】CANDY TUNEの立花琴未が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】CANDY TUNEメンバー、投げキスで沸かせる◆CANDY TUNE立花琴未、投げキスで沸かせるレッドのオフショルダーブラウスに花束を持って登場した立花は、ランウェイトップで投げキス。多幸感たっぷりなランウェイ