厚生労働省によれば、男性の「平均寿命」は81歳だが「健康寿命」は72歳。女性の平均寿命は87歳で健康寿命は75.45歳。人間科学の研究者・坂口幸弘さんは「この健康寿命をなるべく延ばすためには、テクテクと歩く、カミカミとよく食べる、ニコニコと笑うだけでなく、もう1つの習慣も大切だ」という――。※本稿は、坂口幸弘『人は生きてきたように死んでいく』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■日本で根強い「ぽっくり死