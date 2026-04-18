春の花々が海辺を彩るガーデニングフェスタが大分市のかんたん港園で始まりました。 地元の実行委員会が毎年この時期に企画しているもので、大分県内や県外のガーデナーが手がけた寄せ植えや壁掛けなどおよそ50点が展示されています。 初日は曇り空にも関わらず、多くの人が散策に訪れていました。 春の花が楽しめる「海辺のガーデニングフェスタ」は4月30日まで開催され、期間中はガーデニング