緑の募金街頭キャンペーンが大分市中心部で行われ、ボランティアが環境保全への協力を呼びかけました。 4月15日からの「みどりの月間」にあわせて森林ネットおおいたと県は、大分市中心部で街頭募金キャンペーンを行いました。 地球温暖化の防止や環境保全に向けて毎年実施されているもので、みどりの少年団や高校生ボランティアらおよそ60人が参加し理解と協力を呼びかけました。 寄せられた募金は森林整備や公共