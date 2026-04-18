ポルシェジャパンは4月15日、「911 GT3」として初めてフルオートマチックコンバーチブルルーフを備えた新型「911 GT3 S/C」の予約受注を開始した。新型「ポルシェ911 GT3 S/C」の予約受注を開始○どんなクルマ?ポルシェGTファミリーに新しく加わる特にエキサイティングなこのモデルは、高回転水平対向エンジン独特の自然吸気サウンドを固定ルーフなしでも楽しむことができる。限定モデルとして発売された「911スピードスター」