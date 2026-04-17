私はアリサ。「私が兄を守ってあげなきゃ」と強く思っていました。兄が作った借金を何度も肩代わりし、その度に「自分だけが兄を理解している」と信じてきました。だからこそ、子どもたちに会わせてもらえない兄のことを知ったとき、元義姉のモモコさんを勝手に「意地悪な金の亡者」だと決めつけて暴走してしまったのです。しかし兄が学資保険にまで手を出そうとした事実を知り、兄への理想は全て崩れ去りました。私は兄と向き合う