冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、4月17日の「なすび記念日」にナスのレシピを紹介しています。【画像】とろっとろでおいしそう…！アイラップで作る「簡単トロトロなす」レンチンで簡単な「トロトロなす」公式アカウントは、「簡単トロトロなす」と題したレシピを紹介しています。【簡単トロトロなすの作り方】（1）ナスの表面に、ようじなどで穴を開け