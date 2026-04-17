冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、4月17日の「なすび記念日」にナスのレシピを紹介しています。

【画像】とろっとろでおいしそう…！ アイラップで作る「簡単トロトロなす」

レンチンで簡単な「トロトロなす」

公式アカウントは、「簡単トロトロなす」と題したレシピを紹介しています。

【簡単トロトロなすの作り方】

（1）ナスの表面に、ようじなどで穴を開ける。

（2）アイラップにナスを入れ、電子レンジで加熱する。600ワットで2分が目安。加熱時間は好みで調整する。

（3）熱々の状態で、やけどに注意してナスを裂く。

（4）裂け目にバターをのせ、めんつゆをかける。好みでかつお節などを加えるのもおすすめ。

公式アカウントは、「アイラップ蒸しは野菜をおいしくできますよ」とコメント。SNS上では「おいしそう！今晩のおかずはこれにします」「今までラップで包んでたけど、アイラップでいいんだ」「うまそう」「ブクマして今度作りますー！」という声が上がっています。