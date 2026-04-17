ヨーロッパから日本に漂着し徳川家康に仕えたウィリアム・アダムスを含むオランダ船・リーフデ号の船員らを追悼する式典が17日、大分県臼杵市で開かれました。 【写真を見る】400年前の船員たちへリーフデ号追悼式大分 1600年4月に日本に漂着したオランダ船リーフデ号。 この中には、のちに三浦按針として徳川家康に仕えたイギリス人のウィリアム・アダムスも乗っていました。 リーフデ号が