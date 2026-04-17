17日午前9時半前、塩尻市大門にある市道の交差点で、0歳の男の赤ちゃんを抱いた34歳の母親が横断歩道を渡っていたところ、右折してきた軽乗用車にひかれました。親子は松本市内の病院に搬送されましたが、男の赤ちゃんは頭の骨を、母親は腰の骨を折る大けがです。警察は車を運転していた塩尻市大門に住む無職の女(81)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。現場は信号機がある交差点で、警察