学生時代の筆者を魅了したモンスター筆者は自分の寝室に、あまり絵を飾ったことがない。どうもしっくりくるものが見つからないのだ。ありきたりすぎたり、安っぽかったり、あるいは高尚すぎたりする。【画像】おとなしい小型車がグループBモンスターに！ 6R4のベース車は？【オースチン・メトロを詳しく見る】全21枚でも、MGの名車『メトロ6R4』がドリフトしているポスターだけは、ずっと飾っていた。筆者にとってはモナ・リザの