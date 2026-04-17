学生時代の筆者を魅了したモンスター

筆者は自分の寝室に、あまり絵を飾ったことがない。どうもしっくりくるものが見つからないのだ。ありきたりすぎたり、安っぽかったり、あるいは高尚すぎたりする。

【画像】おとなしい小型車がグループBモンスターに！ 6R4のベース車は？【オースチン・メトロを詳しく見る】 全21枚

でも、MGの名車『メトロ6R4』がドリフトしているポスターだけは、ずっと飾っていた。筆者にとってはモナ・リザのパロディよりも価値がある。たとえ大学のルームメイトたちが、筆者と同じような感性を持っていなかったとしても。



MGメトロ6R4

MGメトロ6R4は、1980年代半ばにブリティッシュ・レイランドが開発したグループBのラリーカーだ。その魅力は、開発コンセプトの素晴らしさにある。

ブリティッシュ・レイランドのマーケティング担当者を納得させるため、グループBレーサーは小型車『メトロ』をベースにせざるを得なかった。ショートホイールベースのため機敏性が高いという利点もあったが、タイトルを獲れるだけの駆動系を詰め込む余地はほとんどなかった。今思えば、小排気量エンジンに大型ターボを装着し、トランスファーケースを取り付けて四輪駆動とするのが賢明な手段だっただろう。

自然吸気V6の甲高い咆哮

当時、ターボは一大ブームを迎えていた。アウディ、ランチア、ルノー、三菱がこぞって採用し、圧倒的なパワーを発揮した。オースチン・ローバー・モータースポーツも容易に追随できたはずだ。

しかし、彼らはそうしなかった。新潮流に対して「中指」を突き立て、自然吸気V6エンジンの開発に着手。元コスワースの巨匠デビッド・ウッド氏を招き入れた。ターボエンジンには、ターボラグや耐久性といった弱点があると考えていたのだ。また、大量に発生する熱と燃料消費をコントロールするための補器類は、かなりの重量増となり、バランスを崩すことが懸念された。



MGメトロ6R4

最終的な結果は紛れもない成功だった。9000rpmまで回るアルミニウム製の傑作だ。400psを発生したが、肝心なのはパワーではない。筆者の心に深く刻み込まれたのは、そのサウンドだ。

宣伝ツールとして、森に響き渡る、ミドシップ配置のハイテンションな6気筒エンジンの音ほど効果的なものはない。メトロ6R4が接近する際の甲高い咆哮は、観客を頭からつま先まで打ちのめした。まさに四輪のヘビーメタルだ。

デビューがもう少し早ければ……

もしベース車がメトロでなかったなら、わたし達はあの音を味わうことはなかっただろう。もし、もっと大きく重いローバーやオースチンだったなら、ターボチャージャーが妥協案として受け入れられていたかもしれないし、その結果生まれるサウンドトラックは精彩を欠いていただろう。

それにか、見た目もこれほどまでに破天荒なものではなかっただろう。コミカルなほどに張り出したフェンダーは機能的な設計だが、カラフルな広告スペースにもなり、プライベーターの間では印象的なデザインの数々が生まれている。ワークスのコンピュータビジョンのリバリー、ジミー・マクレーのロスマンズのスキーム、そしてP＆Oフェリーズの派手なラリークロス仕様などが思い浮かぶ。



MGメトロ6R4

しかし何よりも、筆者を捉えて離さないのはメトロ6R4の悲しい運命だ。MGが開発に苦心している間、他のメーカーは過給技術をしっかりと確立していたのだ。1985年にメトロ6R4が発売された頃には、ターボを搭載したライバル車の出力は600psに迫ると噂されていた。いかに運転しやすく、信頼性が高かったとしても、メトロ6R4はデビュー時期が遅かったためにラリー界の片隅に追いやられる運命となった。もし1、2年早く登場していたら、どうなっていただろうか？

メトロ6R4はその独創性から、今なお多くの人々に愛され続けている。もし筆者が実際に運転する機会を得られたら、生きる気力を失ってしまうのではないかと恐れている。決して手に入れることができないとわかっているからだ。それでも、メトロ6R4の運転は筆者の「一生のうちにやりたいことリスト」のトップに君臨し続けている。

今のところは、クリス・ミークやコリン・マクレーがデモイベントで街中を猛スピードで駆け抜ける古い映像を見ながら、我慢するしかない。