俳優の村田雄浩さん（66）が自身のインスタグラムを更新。20歳下の妻で女優の村田映里佳さん（46）と一緒に、カフェでコーヒーとスイーツを楽しむ様子を公開しました。【写真】素敵なご夫婦…20歳年下の奥様とパチリ村田さんは「個人事務所になってから うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…」と書き出し、映画の撮影後に「サザコーヒーエキュート品川店」に立ち寄ったことを報