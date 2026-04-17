JKAはSG「第45回オールスター・オートレース」（4月24〜29日、飯塚）の初日12Rで行う「スターセレクション」の出場予定選手を以下の通り、発表した。ファン投票7位の有吉辰也は公傷欠場のため、同8位の浅倉樹良が繰り上がった。枠番、ハンデは23日に確定する。佐藤励（前回優勝者）鈴木圭一郎（ファン投票1位）青山周平（ファン投票2位）黒川京介（ファン投票3位）佐藤摩弥（ファン投票4位）森且行（ファン投票5位）高橋貢（フ