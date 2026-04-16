ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は16日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。白神優（35＝岡山）の冷静な立ち回りが光った。4コース進入の準優勝戦11Rで3カドから強攻を仕掛けた吉田拡郎がつくった展開を的確に突いて勝利。うれしいG1初の優勝戦進出を決めた。節間を通して軽快な動きを披露しているだけに仕上がりにも「いいところにいると思う」と