巨人が１６日の阪神戦（甲子園）に４―３で勝利。雨天中止となった１５日の試合を挟み２戦２勝でカード勝ち越しを決めた。投げては先発・田中将大投手（３７）が意地を見せた。ここまで開幕から２戦１勝の防御率１・４２と安定感抜群のベテランは、巨人に移籍後初めてシーズン中の甲子園へと?凱旋?。移籍２年目にして阪神との対戦も初めてとなったことに加え、雨天中止となった１５日の試合からスライドでの登板となったが、強