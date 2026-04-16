NHKは、生活科学情報エンターテインメント番組「あしたが変わるトリセツショー」にて、空前の「ネコ」ブームに科学で迫る「ネコのトリセツ 科学とヒトと劇場で・・・」を、4月23日19時30分～20時15分に総合テレビで放送する。NHK ONEでも同時・見逃し配信予定。MCは石原さとみ。 スタジオでネコのとトリセツを紹介 番組初となる動物が主役の放送回。近年、日本でも空前のブームが続いている