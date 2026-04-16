NHKは、生活科学情報エンターテインメント番組「あしたが変わるトリセツショー」にて、空前の「ネコ」ブームに科学で迫る「ネコのトリセツ 科学とヒトと劇場で・・・」を、4月23日19時30分～20時15分に総合テレビで放送する。NHK ONEでも同時・見逃し配信予定。MCは石原さとみ。

スタジオでネコのとトリセツを紹介

番組初となる動物が主役の放送回。近年、日本でも空前のブームが続いているネコを、最新の科学研究・行動分析・社会的視点まで総動員して徹底解剖する。「ネコはなぜ、かわいい？」、「どうすればもっと仲良くなれる？」、「ネコと触れ合うと、人にはどんな効果がある？」。ネコを“頭からしっぽまで”知り尽くす、究極のトリセツを届けるとのこと。

ネコと仲良くなる新ワザを試すと…どうなる!?電子透かしあり

最新研究をもとに「ネコと仲良くなる」方法を徹底調査。国内外の最新研究をもとに、ネコとの信頼関係を深める技や、人の気持ちを伝える技を紹介。“ネコ目線のコ ミュニケーション術”が満載だという。番組が改良を重ねた独自の技で、ネコが劇的に変化する様子を実録した。

ネコにまつわる言葉や作品が身の回りにあふれている

ネコとの触れ合いは「人間の脳」にどう影響するのか、“脳活性化”のメカニズムも科学で紐解く。多くの人がストレス軽減、幸福度の向上などを期待する、ネコとの触れあい。番組では、人に起きる生理的変化を、専門家の分析で紹介。「ネコといると、なぜ幸せになれるのか？」、その理由も科学的に検証する。

ネコ好きなら避けて通れない“野良ネコ問題”についても取材。現場で活動する人たちのドキュメントで現状を見つめる。エンターテインメントとしての「ネコのトリセツ」だけでなく、社会的視点も盛り込むという。

ネコ好き必見の”ネコ映像祭り”も！

また、ネコ好き必見の“ネコ映像祭り”となっており、「理屈抜きでかわいい・楽しい・面白い！映像でネコの魅力を届ける」とのこと。

ゲストは磯山さやか、お笑いコンビ・カミナリの石田たくみ、竹内まなぶ。MCの石原とゲスト陣のコメントも発表されている。

ゲストの磯山さやか、カミナリのふたり

石原さとみ コメント

親友の飼っているネコが、ちょっと疲れているときに、ふわ～っと寄り添ってくれて、まるで励ましているみたい。ネコって優しい！って思います。

磯山さやか コメント

私はイヌ派だけど、番組を見ていてネコもめちゃくちゃかわいい、って思いました。ツンデレの世界に引き込まれました！

カミナリ・石田たくみ コメント

僕は、ネコの勝手に生きている感じが好きなんですよね。こっちのタイミングだとかわいがれないけど、ボケーっとしてたら向こうから来るみたいな。そういう駆け引きが楽しいです。

カミナリ・竹内まなぶ コメント

CATの語源わかりました。Cはキュート。A、アンド。T、ツンデレ。キュートアンドツンデレですね。