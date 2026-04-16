名古屋市役所の屋上で、「養蜂」がスタートしました。市役所屋上に置かれた巣箱に出入りするハチたちは、近くの名城公園の桜などから蜜を運んでいて、できあがったハチミツはあっさりとした甘さが特徴といいます。広沢名古屋市長：「桜と言われれば…桜の味がするような気がしてきました。金シャチハニー」生物多様性のPRなども狙った市役所でのハチミツづくり。市は7月までにおよそ20キロの採取を目標に、「金