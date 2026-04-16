キヤノン株式会社は4月16日（木）、シネマレンズ「CINE-SERVOレンズ」シリーズの新製品として、世界最望遠となる焦点距離1,200mmを実現した「CN30×40 IAS J/R1」（RFマウント）および「CN30×40 IAS J/P1」（PLマウント）を発表した。発売は9月下旬。価格はオープン。 大判センサー搭載カメラ向けのサーボ付きズームレンズにおいて、世界最望遠となる焦点距離1,200mmを実現した30倍ズー