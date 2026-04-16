BBCのロゴ＝2025年11月、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英公共放送BBCは15日、従業員の約1割に当たる1800〜2000人を削減する計画を明らかにした。制作コストの高止まりや、受信料・商業収入の圧迫などが影響したとみられる。今後2年間で5億ポンド（約1000億円）の経費を削減する計画の一環。BBC幹部はチャンネルやサービスの廃止も排除しておらず、財政難を理由にした全面的な改革に踏み込む可能性がある。