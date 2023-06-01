【ニューヨーク＝山本貴徳】米誌タイムは１５日、毎年恒例の「世界で最も影響力がある１００人」を発表し、日本から高市首相を選んだ。紹介文を寄せた東京都の小池百合子知事は、高市氏が日本初の女性首相に就任したことを「歴史的な瞬間だった」と指摘した。日本の政界には、かつて女性が首相に就くのを阻む「鉄の天井」があったとし、長年にわたり挑み続けてきた高市氏が「ついにそれを打ち破った」とした。このほか、米国