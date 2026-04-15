フリーアナウンサーの中村仁美（46）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。洗濯物の量を減らすテクニックを明かす場面があった。この日は「手間抜き家事を極めた女」がスタジオに大集合。手間を減らすためのテクニックを聞かれ、中村アナは「洗濯物の量を減らすっていう意味で、バスタオルを使わない」とし、スポーツタオルを使用していることを明かした。夫のお笑いコンビ「さまぁ〜ず」