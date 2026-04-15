4月15日、大井競馬場で行われた交流G3・東京スプリント（ダ1200m）は、戸崎圭太騎乗のドラゴンウェルズが逃げ切りで重賞初制覇を飾った。強い雨が降りしきる馬場を苦にすることなく先手を奪うと、そのまま後続を寄せ付けず完封。持ち前のスピードを存分に発揮し、短距離路線の主役候補へと名乗りを上げた。東京スプリント、勝利ジョッキーコメント1着ドラゴンウェルズ戸崎圭太騎手「道中はリズムよく走ってくれました。昔、砂