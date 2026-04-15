【漫画】本編を読む『その領収書じゃ、バレますよゴミ社員の成敗も、経理の仕事です』（nev：漫画、なつ：原案/KADOKAWA）は、経理という“裏方”の視点から会社の理不尽や不正を鋭く暴く職場ドラマだ。県内随一の楽器店に中途採用された主人公・岡野彩音は、ショールームの華やかさとは裏腹に、セクハラやパワハラが常態化するブラックな職場に直面するところから物語は始まる。職場で新人いじめや理不尽な要求に悩む彩音を助