汝、経理を敵に回すことなかれ!? 類まれな記憶力と不正な領収書を武器に、ブラック企業で横行する悪行を裁く！【書評】

汝、経理を敵に回すことなかれ!? 類まれな記憶力と不正な領収書を武器に、ブラック企業で横行する悪行を裁く！【書評】