台湾有事が起きた場合、日本はどんな影響を受けるのか。軍事アナリストの小川和久さんは「台湾から与那国島までわずか110km。食品や半導体が手に入らなくなり、数十万人の難民が押し寄せる可能性もある。『台湾有事は日本有事』という言葉は、決して誇張ではない」という――。※本稿は、小川和久『13歳からの戦争学』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。2022年10月23日、北京の人民大会堂で中国および海外の記者に向